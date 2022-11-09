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WATCH: Jim Donnan breaks down how Georgia made a statement vs. Tennessee

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap Georgia's statement win over Tennessee and preview Georgia at Mississippi State. They project ahead to what is next for Georgia and answer questions from the DawgVent at UGASports.com.

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