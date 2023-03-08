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WATCH: Jim Donnan and Radi Nabulsi share NFL Combine insider info

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young offer their takeaways from the NFL Combine, as well as peeking ahead to the upcoming Pro Day. They bring back America's favorite gameshow: Know Your Dawgs. They wrap the show with questions from UGASports.com members.

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