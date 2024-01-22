Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Georgia recruiting rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

On this week's episode of Rumors vs. FACTS, we discuss what really happened with Caleb Downs, which quarterback UGA mighty land in 2025, which 5-star might pick the Bulldogs and much, much more.

WATCH

Advertisement

LISTEN

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement