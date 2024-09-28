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2h
ago
football
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WATCH: Dawg Walk (vs. Alabama)
Patrick Garbin •
UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin
Here come the Bulldogs...
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