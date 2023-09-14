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WATCH: Dawg and Hawgs with Russ Tanner

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

We have a new show on Wednesdays with Russ Tanner and our own Bobby Andrews (the new guy). They will talk about Georgia football and BBQ. Russ has a great series where he goes all over the place and rates BBQ. I went with him recently and had a blast. So tune in and tell us what you think.

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