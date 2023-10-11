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War Room: The latest on key targets for the Bulldogs

Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

The 2024 class is coming down the home stretch.

Several of Georgia's top remaining targets have decision dates approaching. Flip targets are also beginning to emerge based on contact from the coaching staff and gameday visits to Athens.

UGASports has all the latest info in this edition of the recruiting War Room.

READ THE UGASPORTS RECRUITING WAR ROOM HERE.

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