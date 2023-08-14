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WAR ROOM - Recruiting Notes, August 14

Jed May • UGASports
Staff

The UGASports War Room is back again.

The high school season kicks off in earnest this week. UGASports has gathered intel on a number of Georgia commits and targets across multiple classes, putting together another loaded edition of the War Room.

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