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WAR ROOM - Recruiting Notes

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Check out our WAR ROOM where we have the latest recruiting notes regarding more than a half-dozen UGA targets for the 2024 class, and on a couple of Bulldog commits. GO HERE.

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