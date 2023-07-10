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WAR ROOM - Recruiting Notes

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Check out our latest WAR ROOM, where we've dropped recruiting notes on more than a half-dozen remaining targets for UGA in the 2024 class. Plus, what two Bulldog commits is Alabama "working on"? GO HERE.

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