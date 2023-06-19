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WAR ROOM - Recruiting Notes

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

In our latest WAR ROOM, we reveal our recruiting notes regarding a half-dozen defensive prospects Georgia is currently hotly pursuing.

Plus, at what position for the 2024 class is Georgia really getting negatively recruited? Read our analysis in our latest WAR ROOM. Let's get it!

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