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WAR ROOM - Official Visits

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Georgia is nowhere near done in the current recruiting class. With the initial 25 counter rule having been removed, and looking ahead to what the Bulldogs are likely losing, it’s not unrealistic to believe that Georgia could sign 30+ prospects in this class. A big push towards that number could have a lot to do with this weekend.

Here are the confirm official visitors we have for June 9-11 and other recruiting notes: WAR ROOM

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