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WAR ROOM - Georgia's big visit weekend

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

We've had this weekend circled for months. This is the monster official visit weekend that could propel Georgia's signing class to possible historic highs. Or maybe not..

How did it go? What are we hearing?

Come get the scoop in the WAR ROOM!!

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