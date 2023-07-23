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WAR ROOM

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

We're ready for an eventful week in recruiting and a hot start to August. We have updated notes on several targets for the 2024 class.

Which of these targets has built a strong bond with UGA commit Dylan Raiola in the last six months? And which UGA commit likely won't be committed to the Bulldogs much longer? Check out our latest WAR ROOM.

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