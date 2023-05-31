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WAR ROOM

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

Often imitated but never duplicated, the UGASports War Room is here.

Today marks the beginning of a couple of weeks of camps Georgia will host. Literally, prospects from all over the world are going to be descending upon Athens to try and grab the attention of the Georgia Bulldogs coaching staff.

Here are our camps, unofficials, and recruiting notes for May 31: WAR ROOM

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