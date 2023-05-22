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VIDEO: Sunday Call-In Show Talks Scavenger Hunt Clues

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Ben Bachmann, Paul Maharry, and Dayne Young discuss Georgia's big recruiting weekend and the famous scavenger hunt that was the talk of social media. The guys also discuss the Jefferson High School throwing session including Dylan Raiola, Sammy Brown, and many other big-time recruits.

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