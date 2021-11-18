 UGASports - VIDEO: Film Don't Lie — creating explosive running plays
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VIDEO: Film Don't Lie — creating explosive running plays

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young examine what Georgia can do in its running game to create more game-changing plays.

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