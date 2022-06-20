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Update: Arch Manning takes visits

Adam Gorney and Nick Harris
Rivals.com Video

After Arch Manning's recent visits to Georgia, Alabama and Texas, Adam Gorney and Nick Harris give an update on where things stand with his recruitment.

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