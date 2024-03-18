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UGASports Bracket Madness

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Don't miss out on the madness this year...

The UGASports Bracket Madness contest is FREE to play. Yahoo's grand prize is $25,000. And we're giving the winner of the UGASports.com group a $100 Visa gift card.

JOIN the UGASports.com group and start filling out your bracket. All entries due by noon on Thursday, March 21.

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