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UGA lands 2024 CB Ellis Robinson

David Berry • Rivals.com
Video Director
@RivalsDave

Woody Wommack and Adam Gorney break down four-star cornerback Ellis Robinson and his commitment to the Bulldogs.

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