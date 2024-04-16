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Top prospect J'Zavien Currence calling recent Georgia visit 'full circle'
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
J'Zavien Currence and Georgia safeties/co-defensive coordinator Travaris Robinson go way back.Currence, the nation's No. 101 rated prospect and No. 6 safety in the class of 2026, first met Robinson...
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