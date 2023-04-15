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{{ timeAgo('2023-04-15 15:27:37 -0500') }} football Edit

The official changing of the dog

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Saturday's G-Day wasn't just about the action on the field.

It was also time to introduce a new Uga to the Bulldog nation. Say hello to Uga XI.

Prior to the game, Georgia held an official "collaring" for the new mascot with athletic director Josh Brooks placing a new studded collar over the head of "Boom," who takes over for his father Que, who is retiring after 10 years.

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