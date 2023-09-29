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The Georgia 3-2-1 Report - Auburn edition

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Look who's back
2. "I forgot you were there"
1. Trench warfare

Two Questions
2. Will we see more explosives?
1. What did UGA do to prepare for the road game?

One Prediction
1. Changed my mind

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