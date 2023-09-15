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ago football Edit

The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Beware of this
2. Brock Bowers note
1. Here comes the change up

Two Questions
2. Where is Ladd McConkey?
1. Who wins this position battle?

One Prediction
1. Boring

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