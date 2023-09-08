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ago football Edit

The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Back to their old ways
2. Relieved
1. Freshmen who impressed

Two Questions
2. Can Georgia run its routine plays?
1. Who steps in?

One Prediction
1. Dillon Bell

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