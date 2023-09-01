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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. 600 Days
2. Specialists to the front
1. Haste makes waste

Two Questions
2. Who else will be missing?
1. Who won the position battles?

One Prediction
1. Don't believe the hype

The Georgia 3-2-1 Report

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