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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Character issues
2. What really happened
1. Big-game Bennett

Two Questions
2. Who is actually healthy
1. Is there a home field advantage?

One Prediction
1. Gonna be tight

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The Georgia 3-2-1 Report

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