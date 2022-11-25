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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Kirby Smart's greatest quote ever
2. Flip season is here
1. Expectations

Two Questions
2. Should Georgia keep playing Georgia Tech?
1. Will we see Arik Gilbert or AD Mitchell this week?

One Prediction
1. In and out

READ IT HERE:

The Georgia 3-2-1 Report

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