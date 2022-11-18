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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. NFL Takeover
2. Freeze Warning
1. Lesson Learned

Two Questions
2. What will we see from Kentucky's offense?
1. Can the Wildcats stop UGA's run game?

One Prediction
1. Lexington outcome

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The Georgia 3-2-1 Report

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