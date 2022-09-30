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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Not bulletproof
2. More the merrier
1. Tough love

Two Questions
2. Which Smith will be the Star?
1. Which injured players will go?

One Prediction
1. Chasing perfection

READ THE GEORGIA 3-2-1 REPORT 

Here is the link.

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