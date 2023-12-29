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The Georgia 3-2-1 Report

Jed May • UGASports
Staff

The final 3-2-1 Report of the season is here.

Georgia takes on Florida State in the Orange Bowl on Saturday afternoon. Check out the report before kickoff, including:

Three Observations

3. Curtain Call

2. Different Mindsets

1. A Rivalry is Born


Two Questions

2. How can Florida State score?

1. What does the future hold?


One Prediction

1. History comes easy.


READ THE FULL 3-2-1 REPORT HERE

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