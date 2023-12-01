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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Losing vs. being beaten
2. Mentor vs. pupil
1. Advantage LSU

Two Questions
2. Who handles the setback?
1. Which stars will shine?

One Prediction
1. If this happens...

READ the REPORT

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