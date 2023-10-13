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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations

3. Offensive MVP, biggest surprise, biggest disappointment
2. Defensive MVP, biggest surprise, biggest disappointment
1. Special teams MVP, biggest surprise, biggest disappointment

Two Questions

2. Who do we watch on offense this week?
1. Who do we watch on defense?

One Prediction

1. Play action hell

Read the Report:

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