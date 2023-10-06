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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Straight into my veins
2. Twitter coaches
1. Monster in the middle

Two Questions
2. Who can help Brock Bowers?
1. Can Georgia do better?

One Prediction
1. Pack a lunch

THE REPORT

Read it here.

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