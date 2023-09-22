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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Not an excuse
2. New names coming forward
1. Running out of backs

Two Questions
2. Will there be pressure?
1. Where are the explosive plays?

One Prediction
1. Potatoes vs. pie

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