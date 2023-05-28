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Sunday Show: Best Players in Smart Era

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Jason Butt, and Ben Bachmann go round-robin draft style on who were the best players in the Kirby Smart era. Things got chirpy. They were only going to go five rounds, but ended up going ten. Who won? Come vote over on The Dawgvent.

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