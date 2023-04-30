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Sunday Call-in Show: The Falcons are allergic to Dawgs

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Jason Butt, and Ben Bachmann discuss why the Atlanta Falcons are allergic to Georgia Bulldog players. They also break down each Dawg that was picked and how they fit into their new teams.

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