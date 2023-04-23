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Sunday Call-in Show: NFL Draft Primer

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Jason Butt, and Ben Bachmann discuss the NFL draft that starts this Thursday. Who will be the first Dawg picked? Where does Stetson Bennett land? What about Warren McClendon potentially being the sleeper pick out of the whole bunch?

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