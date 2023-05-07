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Sunday Call-in Show: Let's Talk Georgia Football

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Jason Butt, and Ben Bachmann discuss the recent over-under totals released from Vegas. Do the Dawgs cover the 11.5 wins that Vegas predicts? Also, Bachmann goes off the deep end.

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