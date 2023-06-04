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Sunday Call-in Show: Eight game schedule and documentaries

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Host Paul Maharry was joined by Ben Bachmann and Dayne Young. They discussed the new eight game schedule and what documentary would they like to see now that the Florida Gators and Netflix just announced the new documentary.

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