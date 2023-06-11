News More News
ago football Edit

Sunday Call-in show: A Potluck of UGA Topics

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Hosts Paul Maharry, Jason Butt, and Ben Bachmann discuss an array of topics surrounding the Georgia football program. It was a different type of show, but was actually quite interesting by the end.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}