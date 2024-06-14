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Social media updates from Georgia's June 14-16 visitors

Jed May • UGASports
Staff

Georgia has kicked off its third visit weekend of June.

Fifteen official visitors, as well as a five-star unofficial visitor, are spending this weekend in Athens. UGASports is keeping you up to date with the latest social media reactions from those recruits.

CHECK OUT THE UGASPORTS SOCIAL MEDIA REACTION THREAD HERE

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