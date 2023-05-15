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Social media reacts to Dylan Raiola commitment

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

On Monday, Georgia received a commitment from quarterback Dylan Raiola, the top-ranked overall prospect for the 2024 class. Raiola would be the first Bulldog signee during the Rivals era who had been the nation’s No. 1-ranked recruit.

It didn’t take long for fans and followers of Bulldog Nation to share their thoughts on social media regarding the huge commitment news.

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