Social media reacts to Dylan Raiola commitment
On Monday, Georgia received a commitment from quarterback Dylan Raiola, the top-ranked overall prospect for the 2024 class. Raiola would be the first Bulldog signee during the Rivals era who had been the nation’s No. 1-ranked recruit.
It didn’t take long for fans and followers of Bulldog Nation to share their thoughts on social media regarding the huge commitment news.
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UGA 2024 commits
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