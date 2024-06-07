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Social media reactions from Georgia's official visit weekend
Jed May
•
UGASports
Staff
Georgia's second official visit weekend of June is underway.
Prospects are descending on Athens today to kick off 48 hours on campus. The Bulldogs are hosting 16 priority targets on their official visits.
UGASports is compiling all the social media reactions from another huge weekend in Athens.
CHECK OUT THE UGASPORTS SOCIAL MEDIA THREAD HERE
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