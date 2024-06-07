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Social media reactions from Georgia's official visit weekend

Jed May • UGASports
Staff

Georgia's second official visit weekend of June is underway.

Prospects are descending on Athens today to kick off 48 hours on campus. The Bulldogs are hosting 16 priority targets on their official visits.

UGASports is compiling all the social media reactions from another huge weekend in Athens.

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