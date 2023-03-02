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{{ timeAgo('2023-03-02 17:58:46 -0600') }} football Edit

Social media goes nuts over Nolan Smith, Robert Beal

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

INDIANAPOLIS - Former Georgia players Nolan Smith and Robert Beal Jr. put on a show at the NFL combine and the sports world was watching.

Smith had been sidelined for months with a shoulder injury so his return the gridiron was anticipated. But no one expected this, even from the former No. 2 player in the nation.

Smith's teammates back in Athens were watching.

Smith's numbers were off the charts.

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