Social media goes nuts over Nolan Smith, Robert Beal
INDIANAPOLIS - Former Georgia players Nolan Smith and Robert Beal Jr. put on a show at the NFL combine and the sports world was watching.
Smith had been sidelined for months with a shoulder injury so his return the gridiron was anticipated. But no one expected this, even from the former No. 2 player in the nation.
Smith's teammates back in Athens were watching.
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Smith's numbers were off the charts.
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