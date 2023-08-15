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Rumors vs FACTS - Why is it harder to land five-star prospects

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

On this week's episode of Rumors vs. Facts, we look at what really happened with Williams Nwaneri. The Bulldogs may have come in second but why? Ans are they really out of the running?

The answer is no.

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