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RUMORS vs. FACTS: Recruits react to G-Day, Rivals Atlanta observations

Blayne Gilmer • UGASports
Staff
@BGilmer18

UGASports RUMORS vs. FACTS is the only weekly recruiting show that comes to you LIVE each Monday night!

This week the RVF crew brings you reactions of some of the top targets that Georgia hosted for G-Day. Also, Jed May discusses the Rivals Atlanta camp that took place over the weekend. Who stood out and what did they say about Georgia?

Plus Vault member questions as always! Full video and audio replays are below.

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