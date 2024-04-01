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Rumors vs. FACTS - Commit Watch

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Are the Georgia Bulldogs on commit watch this week as a couple of huge names make their college announcements? We believe so. Let's talk about Matt Zollers and Mason Short among others.

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