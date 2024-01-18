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Rumors vs. FACTS - Caleb Downs edition

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Let's look at the latest Georgia recruiting rumors and determine which ones are real and which ones are just false. While we are at it, let's talk about Caleb Downs too.

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