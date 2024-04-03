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Rivals250 tailback Ja'Michael Jones has Georgia 'up high'
Jed May
•
UGASports
Staff
Georgia has made a strong early impression on 2026 Rivals250 running back Ja'Michael Jones.
The Bulldogs have been in the race for over a year. Dell McGee extended an offer to Jones last January.
Now, McGee has been replaced as Georgia's running backs coach by Josh Crawford. But the coaching change has done nothing to affect Georgia's standing.
"They're up high," Jones said.
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