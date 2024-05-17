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Rivals250 lineman Ziyare Addison's visit to Georgia could be huge
Lance McCurley
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UGASports
Staff Writer
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.
Rivals250 prospect Ziyare Addison is preparing for his official visit to Georgia this Saturday.Addison, a four-star offensive lineman from Sumner High School (Fla.), will attend the Bulldogs' annua...
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